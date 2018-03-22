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Son dakika: 3 ilde operasyonu: 4 gözaltı

merkezli 3 ilde /'ye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 14:43
Son dakika: 3 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü / soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları saptanan kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya merkezli, ve 'ta belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, yaptığı aramada örgütsel materyal ele geçirdiği T.K., H.K., Y.K. ve D.A.'yı gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma kapsamında adresinde bulunamayan 2 şüphelinin de yakalaması için çalışma başlatıldı.

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Son dakika: 3 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
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