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Son Dakika Haberi: 'te büyük başlıyor

Son dakika haberi... Valiliği, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan lar nedeniyle 22 Mart  saat 00.01 Perşembe gününden itibaren ikinci bir emre kadar ve Mutki ilçelerine bağlı 12 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 09:54
Son Dakika Haberi: Bitlis'te büyük operasyon başlıyor

'te büyük öncesi önemli açıklama... Bitlis'in ve Mutki ilçelerine bağlı 12 köy, 4 mahallede 22 Mart Perşembe gününden itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

VALİLİK AÇIKLADI: 12 KÖY, 4 MAHALLE

Bitlis Valiliği, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar nedeniyle 22 Mart saat 00.01 Perşembe gününden itibaren ikinci bir emre kadar Tatvan ve Mutki ilçelerine bağlı 12 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis ili Tatvan ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Üzümlü, Anadere, Sungurlu, Külbastı, Odabaşı, Teknecik, Sallıca, Boblesür, Dönertaş köyleri ile Kömürlü ve Aktoprak Mahallesi bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 22 Mart 2018 Perşembe günü saat: 00.01'den itibaren, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Açıklamada, Mutki ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kapaklı, Küllüce, Koyunlu köyleri ile Andıç ve Yumurta mahallelerinde de 22 Mart 2018 Perşembe günü saat 00.01'den itibaren, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği belirtildi.

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Son Dakika Haberi: Bitlis'te büyük operasyon başlıyor
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