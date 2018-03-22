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Terör örgütü 'nın can damarı kesildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü 'nın 'ın kuzeyindeki kamplarına yönelik operasyonda, örgütün akaryakıt kaçakçılığında kullandığı depolama tankerleri ve boru hatları imha edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 19:23
Terör örgütü PKK'nın can damarı kesildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'nin ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, 10 Mart'ta 'lı teröristlerin sınırın tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, ve Nahal Tepe bölgelerinde tespit edilen, terör örgütü tarafından yönetilen akaryakıt kaçaklığında kullanılan depolama tankerleri ve boru hatları imha edildi.

Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 12 gündür devam eden operasyonlarda şu ana kadar 50 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlere ait 15 mağara ve 30 barınak da imha edildi.

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Terör örgütü PKK'nın can damarı kesildi
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