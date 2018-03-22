Tokat merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli K.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen K.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan T.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Polis ekiplerince, Tokat ve Sivas'taki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kapatılan özel okulda öğretmenlik yapan K.E. ve T.G. gözaltına alınmıştı.