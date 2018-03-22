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merkezli / operasyonu! 1 kişi tutuklandı

/'ye yönelik merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan kapatılan özel okulda görevli iki öğretmenden biri tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 12:20 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 12:20
Tokat merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli K.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen K.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan T.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekiplerince, Tokat ve 'taki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kapatılan özel okulda öğretmenlik yapan K.E. ve T.G. gözaltına alınmıştı.

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Tokat merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 1 kişi tutuklandı
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