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'da 'nin işgali davası

'nün darbe girişimi sırasında 'nin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. 'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 16:01 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 16:01
15 Temmuz'da İBB'nin işgali davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimi sırasında 'nin () işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. 'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili 52 sanığın yargılandığı davada tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

İstanbul 26. 'nce Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında yer alan binadaki salonda yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısı taleplerle ilgili görüşünü açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların ve avukatlarının bilirkişi raporu istenmesi, taleplerinin dosyaya katkı sağlamayacağından reddini isteyerek, toplanan tüm deliller kapsamında, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ile mahiyeti dikkate alınarak, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

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Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, tutuklu sanık Mehmet Tunç'un yaşı dolayısıyla cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin rapor alınmasına hükmetti.

Esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyayı cumhuriyet savcısına göndermeyi kararlaştıran mahkeme, duruşmanın 14-25 Mayıs arasında Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi.

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15 Temmuz'da İBB'nin işgali davası
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