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'li komutanlar Menbiç kent merkezine indi!

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye 'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harrekatı sonrası Afrin kent merkezinden teröristler temizlenip, atılmıştı. 'ndan sonra kaçmak zorunda kalan teröristler de 'nin önderliğindeki komutanlarla beraber Menbiç şehir merkezine çekilmişti. İşte o haberine göre Menbiç'te, ABD'li General James Jarrrad beraberindikerle birlikte sokağa indi.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 09:51
ABD'li komutanlar Menbiç kent merkezine indi!

'li komutanlar Menbiç kent merkezine indi

ABD'li , ve arasında yaşanan Menbiç anlaşmazlığının gölgesinde bölgeyi ziyaret etti.
General Jarrard ve beraberindeki heyet, Menbiç kent merkezinde bir süre yürüyerek esnafla görüştü.

SİVİLLERİ KALKAN YAPMA PLANI

Ziyaret, Türkiye'nin Menbiç planına karşı bölge halkına güven vermek için organize edildi. Afrin'de dağılan teröristler ise ABD'li üst düzey yöneticilerle sürekli toplantı yaparak 'nın sivil hassasiyetni kullanmak için Menbiç'te plan yapıyorlar

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ESNAFLARLA GÖRÜŞTÜLER

General James Jarrard, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan Menbiç anlaşmazlığının gölgesinde bölgeyi ziyaret etti. Jarrard ve beraberindeki heyet, Menbiç kent merkezinde bir süre yürüyerek esnafla görüştü. Yerel kaynaklar, ziyaretin 'nın operasyon tehdidine karşı bölge halkına güven vermek için organize edildiği görüşünde. Jarrard daha önce de Menbiç'te askeri birlikleri ziyaret etmiş ve kısa vadede bölgeden çekilmelerinin söz konusu olmadığını söylemişti.

Türkiye, Afrin kent merkezinin kontrol altına alınmasının ardından askeri operasyonu Menbiç'e doğru genişletmek için Washington'ı ikna etmeye çalışıyor. da Amerikan nun bölgedeki güçlerine açıktan destek vermesini sert bir dille eleştirmişti.

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ABD'li komutanlar Menbiç kent merkezine indi!
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