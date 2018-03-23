ABD'li komutanlar Menbiç kent merkezine indi

ABD'li General James Jarrard, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan Menbiç anlaşmazlığının gölgesinde bölgeyi ziyaret etti.

General Jarrard ve beraberindeki heyet, Menbiç kent merkezinde bir süre yürüyerek esnafla görüştü.

SİVİLLERİ KALKAN YAPMA PLANI

Ziyaret, Türkiye'nin Menbiç planına karşı bölge halkına güven vermek için organize edildi. Afrin'de dağılan teröristler ise ABD'li üst düzey yöneticilerle sürekli toplantı yaparak TSK'nın sivil hassasiyetni kullanmak için Menbiç'te plan yapıyorlar

Türkiye'ye karşı teröristleri silahlandıran ABD'nin askerlerleri Membiç kent merkezinde böyle görüntü verdi!

ESNAFLARLA GÖRÜŞTÜLER

General James Jarrard, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan Menbiç anlaşmazlığının gölgesinde bölgeyi ziyaret etti. Jarrard ve beraberindeki heyet, Menbiç kent merkezinde bir süre yürüyerek esnafla görüştü. Yerel kaynaklar, ziyaretin Ankara'nın operasyon tehdidine karşı bölge halkına güven vermek için organize edildiği görüşünde. Jarrard daha önce de Menbiç'te askeri birlikleri ziyaret etmiş ve kısa vadede bölgeden çekilmelerinin söz konusu olmadığını söylemişti.

Türkiye, Afrin kent merkezinin kontrol altına alınmasının ardından askeri operasyonu Menbiç'e doğru genişletmek için Washington'ı ikna etmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Amerikan ordusunun bölgedeki YPG güçlerine açıktan destek vermesini sert bir dille eleştirmişti.