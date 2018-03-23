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'da film gibi kovalamaca

'da polis ekipleri "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve iki na çarpan otomobil sürücüsü ile yanındaki kişiyi filmleri aratmayan kovalamaca sonucu yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 06:34 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 06:40
Adana'da film gibi kovalamaca

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda devriyeye çıkan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 31 SD 667 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçtakilerin kent merkezine doğru kaçması üzerine Girne Bulvarı ve Bulvarı'ndaki kavşak polisler tarafından kapatıldı.

Polisin önlem aldığını fark eden otomobildeki iki zanlı, alt geçidi kullanarak merkez Seyhan ilçesi tarafına ilerledi. Ardından Fuzuli, Seyhan ve Debboy caddelerinde kaçışlarını sürdüren şüpheliler Güney Kuşak Bulvarı'na girdi.

Bu sırada iki na çarpan şüphelilerin bulunduğu otomobil, girişi ve çıkışları kapatılan Manisalı Alibey Caddesi'nde durduruldu.

Zanlıları araçtan indirerek gözaltına alan ekipler, yaptıkları ilk aramalarda otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Şüphelilerin, sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtıklarını söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılar ile detaylı arama yapılacağı belirtilen otomobil, Hürriyet götürüldü.

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Adana'da film gibi kovalamaca
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