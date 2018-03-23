Afrin’de 3 er şehit

Zeytin Dalı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan Afrin
ilçe merkezinden dün acı haber geldi. El yapımı patlayıcı
(EYP) tuzaklarının temizliği sırasında meydana gelen patlama
da 3 sözleşmeli er şehit
oldu. Gökhan Güllü'nün (25) Tokat'ın Turhal İlçesindeki ailesi, Kadir Demiral'ın (22) Antakya'daki ailesi ve Muhittin Talha Çalışkan'ın (22) Antalya
'nın Kemer ilçesindeki ailesi acı haberle yıkıldı. Patlamada, Uzman Çavuş Muhittin Yiğit ile sözleşmeli erler Hasan Muhammet Çeçen ve Mustafa Calayır da yaralandı. Şehit Kadir Demiral'dan geriye ise Facebook'ta paylaştığı "Şehit düşersem ayağımdan botlarımı çıkarmayın. Şehit olunca sırat köprüsünden geçecekler" sözleri kaldı. BİTLİS'TE 1 ŞEHİT
Bitlis'te de Sehi Ormanları'nda devam eden operasyon sırasında, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askerlerin geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirmesi sonucu Konyalı Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar (36) şehit oldu, bir asker de yaralandı. Evli ve 2 kız babası şehit Çakar'ın iki kardeşinin de asker olduğu öğrenildi.
Gökhan Güllü (üstte sağda) şehit düştü, hemşerisi Hasan Muhammet Çeçen de yaralandı.