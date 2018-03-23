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’de 3 er

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Afrin’de 3 er şehit
Zeytin Dalı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan ilçe merkezinden dün acı haber geldi. El yapımı (EYP) tuzaklarının temizliği sırasında meydana gelen da 3 sözleşmeli er oldu. Gökhan Güllü'nün (25) Tokat'ın Turhal İlçesindeki ailesi, Kadir Demiral'ın (22) Antakya'daki ailesi ve Muhittin Talha Çalışkan'ın (22) Antalya'nın Kemer ilçesindeki ailesi acı haberle yıkıldı. Patlamada, Uzman Çavuş Muhittin Yiğit ile sözleşmeli erler Hasan Muhammet Çeçen ve Mustafa Calayır da yaralandı. Şehit Kadir Demiral'dan geriye ise Facebook'ta paylaştığı "Şehit düşersem ayağımdan botlarımı çıkarmayın. Şehit olunca sırat köprüsünden geçecekler" sözleri kaldı.

BİTLİS'TE 1 ŞEHİT
Bitlis'te de Sehi Ormanları'nda devam eden operasyon sırasında, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askerlerin geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirmesi sonucu Konyalı Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar (36) şehit oldu, bir asker de yaralandı. Evli ve 2 kız babası şehit Çakar'ın iki kardeşinin de asker olduğu öğrenildi.

Gökhan Güllü (üstte sağda) şehit düştü, hemşerisi Hasan Muhammet Çeçen de yaralandı.
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Afrin’de 3 er şehit
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