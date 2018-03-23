Son Dakika Haberi: Ankara'da 63 kişi hakkında flaş karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan FETÖ ile irtibatlı Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 5 farklı sendikada yöneticilik yapan 8'i ByLock kullanıcısı 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

38 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ irtibatı nedeniyle KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 5 farklı sendikada yöneticilik yapan örgüt üyelerine yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Bu kapsamda 8'i ByLock kullanıcısı 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 7 ilde yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 38 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.