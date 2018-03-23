Avukatı hâkim yaptı

SABAH'a
konuşan Batman
Barosu'na bağlı avukat Murat Çiçek
, CHP
İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, hâkim savcı atamalarına ilişkin geniş bir basın açıklaması yaparak, 'çekilişle hâkim yapılan AK Partililer' iddiasıyla 113 kişilik bir liste yayımladığını hatırlatarak, "Eş dost tebrik etmeye başlayınca listede benim de adımın ve parti unvanlarımın olduğunu gördüm. İsmimin karşısına 1 Kasım AK Parti Batman 3. Sıra Milletvekili Adayı, insan hakları başkan yardımcısı yazmışlar. Nereye atandığımı bulamadıkları için de listede ismi yok demişler. Oysaki ne hakimliğe başvurdum ne de hakim oldum. Böyle bir iftiranın hangi saikle, hangi veriye dayanarak yapıldığını anlamış değilim" dedi. 'TARİHİNE BAKSIN'
İdeolojik yargının Türkiye
'deki tek temsilcisinin CHP olduğunu kaydeden avukat Murat Çiçek, "Son kurada 1236 hakim ve savcı atanmış. Atanan hakim ve savcılar, titiz bir eğitim ve gerekli soruşturmalardan geçtikten sonra atanmaktadırlar. Barış bey ideolojik yargı arıyorsa, kendi partisinin tarihine baksın" diye konuştu. CHP'Lİ VEKİLDEN SKANDAL PAYLAŞIM