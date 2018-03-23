"Aydın Doğan her zaman yandaştı"

ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Doğan Grubu her vakit yandaştı.. Oktay Ekşi'den Tarhan Erdem'e, Altan Öymen'den Enis Berberoğlu'na daha pek çok isim açık açık CHP'liydi.... Şimdi ise ortada siyasi olmaktan çok ticari bir karar var. Hızla başaşağı giden grubu, eriyip yok olmadan kârlı bir şekilde sattı Aydın Doğan.. Aksi halde satış haberi çıktığında hisselerinin düşmesi beklenmez miydi? Ama öyle olmadı.. Yükseldi.. Demek ki yatırımcı bu satışla grubun kurtulduğunu düşünüyor. Yas tutacak, karalar bağlayacak bir şey yok.. Hürriyet gazetesi bir dükkandı, Aydın Doğan da bir tacir.. İşlem bu kadar basit...

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