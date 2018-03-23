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" her zaman yandaştı"

bugünkü yazısında Doğan Medya Grubu’nun satışını kaleme aldı. “ her dönem yandaştı” diyen Ersoy Dede yazısını şu sözlerle bitiriyor: “Yas tutacak, karalar bağlayacak bir şey yok.. Hürriyet gazetesi bir dükkandı, Aydın Doğan da bir tacir.. İşlem bu kadar basit...”

Giriş Tarihi: 23.3.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 10:05
Aydın Doğan her zaman yandaştı

ERSOY DEDE'NİN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

her vakit yandaştı.. Oktay Ekşi'den Tarhan Erdem'e, Altan Öymen'den Enis Berberoğlu'na daha pek çok isim açık açık 'liydi.... Şimdi ise ortada siyasi olmaktan çok ticari bir karar var. Hızla başaşağı giden grubu, eriyip yok olmadan kârlı bir şekilde sattı .. Aksi halde satış haberi çıktığında hisselerinin düşmesi beklenmez miydi? Ama öyle olmadı.. Yükseldi.. Demek ki yatırımcı bu satışla grubun kurtulduğunu düşünüyor. Yas tutacak, karalar bağlayacak bir şey yok.. Hürriyet gazetesi bir dükkandı, Aydın Doğan da bir tacir.. İşlem bu kadar basit...

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Mars’a giderken Hürriyet’in satışı...

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"Aydın Doğan her zaman yandaştı"
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