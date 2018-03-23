''Aydın Doğan iyi tüccarmış!''

DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Bir de Demirören Grubu medya kuruluşlarını satın alırken Ziraat Bankası'ndan kredi kullanacakmış. Eee! Buradan nereye varılmaya çalışılıyor.

Velev ki, Ziraat Bankası finansmanın bir kısmını sağlıyor. Demirören Grubu bankanın kredi verilmeyecek listesinde mi?

Haa... Bunu diyenler 2000'li yıllarda yaşamıyordu sanırım. O dönemde Petrol Ofisi'nin İş-Doğan ortaklığına nasıl satıldığı veya nerelerden kredi kullanıldığını açıp bir Google'a sorsunlar.

Gelelim satış fiyatı meselesine... Doğan Holding dünkü açıklamasında finansal borçların ardından 890 milyon dolarla görüşmelere başlandığını belirtti. Bu fiyat yüksek diyenler de düşük diyenler de var...



Bana göre, fiyat gayet iyi. Neden mi? Dün borsada hisseler yükseldiği için bir önceki günkü kapanış fiyatını ele alırsak, Doğan Grubu'nun elindeki en önemli varlık Hürriyet. Onun piyasa değeri 150 milyon dolardı. Posta ve Fanatik'in ise 90 milyon dolar. Doğan'ın yazılı basınının 250 milyon dolar ettiğini düşündüğümüzde (TV'ler halka açık olmadığı için piyasa değerini bilmiyorum) bütün gruba teklif edilen fiyat çok normal... Üstelik, şunun da altını çizmek gerekir. Hürriyet 5 yılda 550 milyon TL zarar etti. Doğan Holding artık toplam gelirinin sadece yüzde 20'sini yazılı ve görsel basından sağlayabiliyor. Reklam gelirleri ve tirajları giderek azalıyor. Uzun lafın kısası, bu satış hikayesini değerlendirirken rakamları göz ardı etmeyelim. Aydın Doğan iyi tüccar. Bugüne kadar hep 1'e aldığını 3'e satan birisi...

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