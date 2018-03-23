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Çakıcı’nın adamlarına operasyon

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018
Çakıcı’nın adamlarına operasyon

Kırıkkale F Tipi Cezaevi'nde hükümlü bulunan organize suç örgütü lideri 'nın çetesine yönelik başta olmak üzere 7 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, , Antalya, Mardin, Kırıkkale ve 'ta gerçekleşen baskınlarda 1'i polis, 2'si avukat toplam 53 şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre şüpheliler Çakıcı'nın Bolu ve cezaevlerinde yattığı sürede yasadışı faaliyetleri sürdürdü. Çakıcı, talimatlarını avukatları ve ziyaretçileri aracılığıyla verdi. Şüpheliler, son 1 yılda örgütiçi hesaplaşmalar nedeniyle eski üyelerine silah verip kendi ayaklarına sıktırdı ve görüntüleri internette paylaştı.

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Çakıcı’nın adamlarına operasyon
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