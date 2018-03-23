Avrupa
'nın çeşitli ülkelerinde Türkler'e ait camileri hedef alan saldırılara Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sert tepki gösterdi. SABAH'a yaptığı açıklamada son dönemdemeydana gelen saldırıların herkesi kaygılandırdığını belirten Erbaş, "Avrupa'da camilerin bombalanması bizi derinden üzüyor. Büyük ihtimalle terör örgütleri bu saldırıları gerçekleştiriyor. Öyle tahmin ediyoruz. Çünkü yapılan araştırmalarda başta PKK
olmak üzere terör örgütü mensuplarının Türklere ait camilere saldırdıkları ifade ediliyor. Camilere saldıranları Allah kahreylesin" dedi. Türkiye'deki milli birlik ve beraberlik duygusunun terör örgütlerini yok edeceğini belirten Erbaş, "Millet olarak birlik ve beraberliğimizi inşallah en güzel şekilde devam ettireceğiz. Terör örgütleri ne yaparlarsa yapsınlar kendi kazdıkları kuyuya düşecekler" ifadelerini kullandı.