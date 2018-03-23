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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 6. olağan ilçe kongresinde konuşuyor

Giriş Tarihi: 23.3.2018 18:55 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var" diyen her kişi ve kesim aslında birliğimizden, bütünlüğümüzden, geleceğimize güvenle bakmamızdan bunlar rahatsızlıklarını dışarıya vuruyorlar.

Tercihini daima AK Parti'den yana kullanıp, adeta herkese ders veren bir ilçedir . 1989 Beyoğlu belediye seçimleri bizim çıkışımızın yaşandığı bir yerdir. 1989'da oyunlar oynandı ama 1994'te bu oyunlar kökünden bozuldu.

İhanet çetelerine teslim olsaydık tek bir adım bile atamazdık.

Toplumuzun hemen her kesimiyle hedeflerine kilitlenmiş bir Türkiye var. Allah'ın izniyle hiçbir konuda geriye gidiş olmayacaktır.

Biz bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik! Sizlerle birlikte dimdik duracağız. Allah'ın izniyle bizi sindiremeyecekler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuşuyor
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