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’na son görev

ALİ EKEYILMAZ
ALİ EKEYILMAZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018
Deniz Bölükbaşı’na son görev

Eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet , dün 'da son yolculuğuna uğurlandı. Bölükbaşı için önce 'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı , Bölükbaşı'nın ailesi ile çok sayıda yeni ve eski bakan ve milletvekili katıldı. Meclis'te yapılan törenin ardından Bölükbaşı'nın cenazesi Kocatepe Camisi'ne götürüldü. Kocatepe'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Bölükbaşı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, çok sayıda bürokrat ve MHP yöneticileri ile milletvekilleri de katıldı. Bölükbaşı Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Deniz Bölükbaşı’na son görev
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