Deniz Bölükbaşı’na son görev

Eski büyükelçi ve MHP milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı, dün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Bölükbaşı için önce TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bölükbaşı'nın ailesi ile çok sayıda yeni ve eski bakan ve milletvekili katıldı. Meclis'te yapılan törenin ardından Bölükbaşı'nın cenazesi Kocatepe Camisi'ne götürüldü. Kocatepe'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Bölükbaşı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, çok sayıda bürokrat ve MHP yöneticileri ile milletvekilleri de katıldı. Bölükbaşı Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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