Eğitim uçuşunda F-16 düştü: Pilotumuz şehit

Adana'daki İncirlik Üssü
'nde konuşlu olan Akıncı Filo
'ya ait F-16 savaş uçağı, havada ikmal eğitimi yaparken Nevşehir
'de düştü. Fırlatma koltuğunu kullanma kararını geç aldığı için paraşütünün yarım açıldığı ileri sürülen Pilot Üsteğmen Yasin Boy
kazada şehit oldu. Adana İncirlik Üssü 152. Akıncı Filo'ya ait F-16 savaş uçak
ları dün akşam saatlerinde 4'lü kol uçuş düzeniyle gece yakıt ikmali eğitimi için havalandı. İkmal sonrasında 1 numara olarak uçuş yapan Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un uçağı saat 20.30 sıralarında radardan kayboldu. Havada arızalandığı düşünülen uçağın düşmesini engellemek için pilot uzun süre uğraştıktan sonra atlama kararı verdi. F-16 savaş uçağı Nevşehir'in Gülşehir İlçesi yakınlarına düştü. Bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri Ovaören Köyü'ned düşen uçağın enkazı ile Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un naaşına ulaştı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.