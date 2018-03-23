Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Eğitim uçuşunda F-16 düştü: Pilotumuz şehit

Eğitim uçuşunda F-16 düştü: Pilotumuz şehit

HALİT TURAN
HALİT TURAN SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018
Eğitim uçuşunda F-16 düştü: Pilotumuz şehit
Adana'daki 'nde konuşlu olan 'ya ait F-16 savaş uçağı, havada ikmal eğitimi yaparken 'de düştü. Fırlatma koltuğunu kullanma kararını geç aldığı için paraşütünün yarım açıldığı ileri sürülen kazada şehit oldu. Adana İncirlik Üssü 152. Akıncı Filo'ya ait ları dün akşam saatlerinde 4'lü kol uçuş düzeniyle gece yakıt ikmali eğitimi için havalandı. İkmal sonrasında 1 numara olarak uçuş yapan Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un uçağı saat 20.30 sıralarında radardan kayboldu. Havada arızalandığı düşünülen uçağın düşmesini engellemek için pilot uzun süre uğraştıktan sonra atlama kararı verdi. F-16 savaş uçağı Nevşehir'in Gülşehir İlçesi yakınlarına düştü. Bölgeye gönderilen arama kurtarma ekipleri Ovaören Köyü'ned düşen uçağın enkazı ile Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un naaşına ulaştı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eğitim uçuşunda F-16 düştü: Pilotumuz şehit
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN