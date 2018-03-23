Erdoğan’ın mektubu şehit ailelerine ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 23 milyon haneye ulaştırılmak üzere daha yeşil bir Türkiye için kaleme aldığı mektuplar ve karaçam tohumları ilk olarak Afrin şehidi Mithat Dunca
ile 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir
'in ailesine ulaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 43 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın ailesine gönderilen mektubu ve karaçam tohumlarını Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, şehidin eşi Lütfiye Dunca
'ya teslim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten şehidin eşi Lütfiye Dunca ise, Afrin'de yürütülen harekatın başarılı olmasının içlerini rahatlattığını söyledi. Dunca, "Bunu onun yanına o tohumları gömüp, inşallah daha yeşil bir Türkiye ve sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bizimle oldukları için teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Herkes vatan için benim eşim de vatan için şehit oldu. Onlarda intikamını aldığı için en azından biraz içimiz rahat. Herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. OKUL BAHÇESİNE EKİLDİ
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de şehit Ömer Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde yaşayan babası Hasan Hüseyin Halisdemir
'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mektup ve karaçam tohumunu teslim eti. Karaçam tohumları FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak olayın seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir adına yaptırılan okulun bahçesine ekildi. Baba Hasan Hüseyin Halisdemir, "Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. 81 milyon Türk milleti şehidimizin kabrini ziyaret ediyorlar. 2 yıl oldu. Türk milletine ve Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.