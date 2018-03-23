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hükümlüsü nın kızına da ’tan ceza

’de geçtiğimiz haftalarda / soruşturması kapsamında görülen davada ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası alan Necmi S.’ın kızı Fatma S. Ö.'de örgütün gizli iletişim ağı programını kullandığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 12:45 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 12:50
FETÖ hükümlüsü iş adamının kızına da Bylock’tan ceza

'de geçtiğimiz haftalarda / soruşturması kapsamında görülen davada 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası alan Necmi S.'ın kızı Fatma S. Ö.'de örgütün gizli iletişim ağı programını kullandığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.
24 Kasım 2017'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yaptığı operasyonda telefon hatları üzerinde örgütün gizli haberleşme ağı 'bylock'u kullandığı iddiasıyla Necmi S.'ın kızı Fatma S. Ö. gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kayseri 2. 'nde görülen davada tutuksuz sanık Fatma S. Ö. ve avukatı hazır bulundu. Bylock adlı programı kullanmadığını söyleyen Fatma S. Ö., "Ben kullanmadım. Tülin S. ve Akif kod adlı Serdal K. isimli imamın eşi Pınar K. bu programı kullandı. Telefonumu onlara veriyordum. Pınar K. yazıyordu. O telefonuma indirmiş olabilir ama ben kullanmadım" dedi.

BABASINA 11 YIL, KIZINA 6 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Fatma S. Ö.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Fatma S. Ö.'nün babası iş adamı Necmi S. da 6 Mart'ta görülen davada 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.

4 SANIĞA FETÖ'DEN CEZALAR

Öte yandan aynı mahkemede başka dosyalarda yargılanan sanıklardan tutuklu Muzaffer M.'a 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 8 yıl 9 ay hapis, tutukluluk devam, tutuksuz sanık Mehmet S.'e aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis, tutuklu Erkan S.'a 6 yıl 3 ay hapis, tahliyesine ve etkin pişmanlıkta bulunan tutuklu Hacı Mehmet A.'a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis ile tahliyesine karar verildi.

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FETÖ hükümlüsü iş adamının kızına da Bylock’tan ceza
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