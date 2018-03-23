FETÖ hükümlüsü iş adamının kızına da Bylock’tan ceza

Kayseri'de geçtiğimiz haftalarda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası alan iş adamı Necmi S.'ın kızı Fatma S. Ö.'de örgütün gizli iletişim ağı bylock programını kullandığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

24 Kasım 2017'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yaptığı operasyonda telefon hatları üzerinde örgütün gizli haberleşme ağı 'bylock'u kullandığı iddiasıyla Necmi S.'ın kızı Fatma S. Ö. gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Fatma S. Ö. ve avukatı hazır bulundu. Bylock adlı programı kullanmadığını söyleyen Fatma S. Ö., "Ben kullanmadım. Tülin S. ve Akif kod adlı Serdal K. isimli imamın eşi Pınar K. bu programı kullandı. Telefonumu onlara veriyordum. Pınar K. yazıyordu. O telefonuma indirmiş olabilir ama ben kullanmadım" dedi.

BABASINA 11 YIL, KIZINA 6 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Fatma S. Ö.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Fatma S. Ö.'nün babası iş adamı Necmi S. da 6 Mart'ta görülen davada 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası almıştı.

4 SANIĞA FETÖ'DEN CEZALAR

Öte yandan aynı mahkemede başka dosyalarda yargılanan sanıklardan tutuklu Muzaffer M.'a 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 8 yıl 9 ay hapis, tutukluluk devam, tutuksuz sanık Mehmet S.'e aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis, tutuklu Erkan S.'a 6 yıl 3 ay hapis, tahliyesine ve etkin pişmanlıkta bulunan tutuklu Hacı Mehmet A.'a 1 yıl 6 ay 22 gün hapis ile tahliyesine karar verildi.