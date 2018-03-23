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’ye rahat yok

Giriş Tarihi: 23.3.2018
FETÖ’ye rahat yok
'ta örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 13'ü muvazzaf, biri de daha önce ihraç edilmiş 14 astsubay ile 2 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

22 BYLOCK'ÇU YAKALANDI
Başka bir soruşturmada gözaltına alınan, kapatılan örgüte ait özel okulda görevli öğretmen K.E. tutuklanırken, Van'da bir soruşturmada aranan üsteğmen S.Ö. de gözaltına alındı. 'da 13 örgüt ablası gözaltına alınırken, 5 örgüt ablası da aranıyor. 'da 9 şüpheli, 'da da 4 'çu gözaltına alınırken, örgütün imamı Rıdvan Ö, 'da yakalandı. 'da ise ByLock kullandığı belirlenen Ceyda Şenyar tutuklandı. merkezli 5 şehirde operasyon yapıldı. İstanbul, , , Adıyaman ve 'deki operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında; ile ihraç olan İl Göç Uzman Yardımcısı, İSKİ çalışanı, Vergi Müfettişi, Öğretmen, Bilgisayar Mühendisi, Endüstri Mühendisi ve özel sektör çalışanlarının yer aldığı bildirildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mihriban KOÇAKER-Tahir ÖZÇELİK - Yunus Emre KAVAK
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