HDP'li Botan'a 18 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Botan ile Geveri hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "görevi yaptırmamak için direnmek", "hakaret", "terör örgütüne üye olmak", "suç işlemeye alenen tahrik" ve "görevli memura direnme" suçlarından açılan davanın karar duruşması, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Sanıkların katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu. Suçlamaları reddeden avukatlar, müvekkillerinin beraatini talep etti.

ADLİ KONTROL VE YURTDIŞI YASAĞI...

Mahkeme heyeti, sanık Botan'ı 18 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca Botan hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile evine en yakın güvenlik birimine ayda bir kez imza verme zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildi.

HDP'Lİ MİLLETVEKİLİ HAKKINDA "YAKALAMA KARARI" ÇIKARTILDI

Mahkeme, Geveri'nin beraatine karar verdi.