Mars’a giderken Hürriyet’in satışı...

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

ABD'de seçmen refleksini okuma tartışmaları yapılırken, bizde de seçmen reflekslerini manipüle etme konusunda mahir bir mecranın satışı konuşuluyor.

Hükümet getirip götürmekle övünen Hürriyet'in dahil olduğu Doğan Medya, Demirören'lere satıldı. Başka ortak olup olmadığı henüz net değil ama sözü edilen rakam 1 milyar dolar civarında.



Bir yanda yılların Hürriyet'i, bir yanda daha üç beş yıl önce sıfırdan hayatımıza giren Facebook...

Birinin tartışılması dünya borsalarını etkileyecek küresel sarsıntılara neden oluyor...

Diğerinin satılması ise, yaprak bile kıpırdatmıyor... "İşlevini" yitirdiğinin herkes tarafından çoktan kabul edilmesi yüzünden sanırım.

Biraz acıklı değil mi sizce de?

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