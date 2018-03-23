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coşkusu

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Regaip Kandili coşkusu

coşkuyla idrak edildi. Yurdun dört bir yanında camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp şehitler ve tüm İslam alemi için dua etti. Okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'ler ile kandilin manevi atmosferi yaşandı. Cemaate mevlit şekeri ikram edilirken, bazı cami çıkışlarında da vatandaşlara şerbet ve lokum dağıtıldı. da Twitter hesabından kandil dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, paylaşımında, şunları kaydetti: "Milletimizin ve İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyor, Cenabıhak'tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."

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Regaip Kandili coşkusu
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