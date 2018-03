BUGÜN NELER OLDU

MilliSavunma Bakanı Nurettin Canikli, asker içinde FETÖ tehlikesinin ortadan kaldırıldığını söyledi. Canikli, Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu. FETÖ ile mücadele konusuna değinen Canikli, "Hamdolsun, şu an itibarıyla bu tehlike tamamen ortadan kaldırılmıştır" dedi. FETÖ'nün, TSK 'nın okullarındaki hain emellerine ulaşmadan bertaraf edildiğini belirten Canikli, şu anda bu milletin değerlerine ve inançlarına, cumhuriyete ve demokrasiye sadık, milleti her alanda temsil edebilecek komutanlar yetiştirmek üzere bu eğitimin verildiğini söyledi.Canikli, 7 binden fazla askerin TSK'ye katılmak üzere harp okullarında eğitim gördüğünü, bu dönemde bu açığın ortadan kaldırılacağını söyledi. Her zaman uyanık olmak gerektiğini vurgulayan Canikli, en son "itirafçılık" adı altında TSK üzerinde FETÖ'nün bir operasyonunun deşifre edildiğine dikkati çekti.