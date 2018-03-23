Türkiye'den AB'nin kararına sert tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün gece düzenlenen AB Zirvesinde Türkiye'yle ilgili alınan karara tepki gösterildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Dün gece düzenlenen AB Zirvesi'nde Türkiye ile ilgili olarak kabul edilen, ülkemizin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki 'yasa dışı eylemlerini' kınayan, 'Kıbrıs' ve Yunanistan ile 'tam dayanışma' içinde bulunulduğunu ifade eden yazımı esefle karşılıyoruz. Rum-Yunan tezlerini esas alan ve bu tezlerin arkasına sığınan bazı diğer ülkelere de fırsat yaratan bu yazımın kabul edilmesi mümkün değildir.

Açıklamada, Türkiye'nin, AB ile ilişkilerinde olumlu bir gündem yaratmaya çalışırken, AB'nin, bazı üyelerinin baskısıyla bu tarz kararlar almasının iş birliğinin ilerletilmesine katkı sağlamayacağı vurgulandı.