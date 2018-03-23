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'den 'nin kararına sert tepki

, Zirvesi'nde alınan karar hakkında, " ile ilgili olarak kabul edilen, ülkemizin ve 'ndeki 'yasa dışı eylemlerini' kınayan, '' ve ile 'tam dayanışma' içinde bulunulduğunu ifade eden yazımı esefle karşılıyoruz. Bu tutumu devam ettiği sürece AB’nin, Kıbrıs meselesinde herhangi bir üçüncü taraf olarak bile kabul edilmesi mümkün değildir" açıklamasında bulunuldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 19:05 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 19:06
Türkiye'den AB'nin kararına sert tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün gece düzenlenen Zirvesinde 'yle ilgili alınan karara tepki gösterildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Dün gece düzenlenen AB Zirvesi'nde Türkiye ile ilgili olarak kabul edilen, ülkemizin ve 'ndeki 'yasa dışı eylemlerini' kınayan, '' ve ile 'tam dayanışma' içinde bulunulduğunu ifade eden yazımı esefle karşılıyoruz. Rum-Yunan tezlerini esas alan ve bu tezlerin arkasına sığınan bazı diğer ülkelere de fırsat yaratan bu yazımın kabul edilmesi mümkün değildir.

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Açıklamada, Türkiye'nin, AB ile ilişkilerinde olumlu bir gündem yaratmaya çalışırken, AB'nin, bazı üyelerinin baskısıyla bu tarz kararlar almasının iş birliğinin ilerletilmesine katkı sağlamayacağı vurgulandı.

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Türkiye'den AB'nin kararına sert tepki
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