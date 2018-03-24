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'de karşıtı öğrenci ları yayılıyor

ew York'ta on binlerce kişi sokaklara çıkarak ülkede erişiminin kısıtlanması ve yeni yasal düzenlemeler yapılması talebiyle yürüyüşler düzenledi. Sık sık silahlı saldırıların yaşandığı 'de, eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin hayatının kaybetmesinin ardından silah yasasıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 22:43
ABD'de silah karşıtı öğrenci protestoları yayılıyor

genelinde birçok eyalette gerçekleştiren yürüyüşlere Demokrat Parti'nin kalesi 'ta da onbinlerce kişi katıldı.

Kentteki lara dünyaca ünlü müzik grubu the Beatles'in üyelerinden Paul McCartney de grubun 1980 yılında öldürülen İngiliz müzisyeni 'ın New York'ta kaldığı otelin önünde, '' şiddetine son verebiliriz'' yazılı tişörtüyle destek verdi.

Öğrenciler aileleriyle birlikte silah karşıtı sloganlar eşliğinde son dönemdeki saldırıları protesto etti.

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Göstericiler, ABD Başkanı ve ABD Kongresi'ne silah yasası ile ilgili değişiklik ve silah erişimine kısıtlama getirilmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan silah karşıtı gösterilerin merkezi olan Washington'daki yürüyüşe, yarım milyondan fazla kişinin katılması bekleniyor.

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ABD'de silah karşıtı öğrenci protestoları yayılıyor
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