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"Afrin temizlendi, sırada var"

bugünkü yazısında ’nin Afrin’den sonraki hedeflerini kaleme aldı. “Şu anda, söz konusu olduğunda önümüzde 4 senaryo var. “ diyen Fahrettin Altun’un yazısı şu sözlerle son buluyor: “Türkiye o bölgeyi terörist unsurlardan arındırmak için elinden gelen her şeyi yapacağını çoktan ortaya koydu...”

Giriş Tarihi: 24.3.2018 12:26 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 12:31
Afrin temizlendi, sırada Menbiç var

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Türkiye 'yi meşru hedef olarak gördüğünü bir kez daha ilan etti ve Afrin'e doğru yola çıktı. Bu yolculuk 2 ay bile sürmedi, Afrin kent merkezi ele geçirildi, terörden temizlendi. Şimdi sırada 'in temizlenmesi var.

Türkiye için Afrin harekâtının önemli hedeflerinden biri de 'ye YPG'ye verdiği desteği daha maliyetli, daha riskli ve daha zor savunulabilir hale getirmekti. Bir diğer deyişle ABD'nin YPG'ye yönelik desteğini çekmesini temin etmek Türkiye için önemli hedeflerden biriydi.

ABD Türkiye'nin blöf yapmadığını, kararlılığını gördü ve harekete geçti. Peki şimdi ne olacak?

Şu anda, Menbiç söz konusu olduğunda önümüzde 4 senaryo var. Ya ABD çekilecek, YPG kalacak. Ya ABD kalacak, YPG çekilecek. Ya her ikisi de çekilecek. Yahut da her ikisi de kalacak.

Türkiye için bu senaryolardan ilk üçü kabul edilebilir niteliktedir. Dördüncü senaryonun ise hayata geçmesini hiçbirimiz istemeyiz. Diyelim ki oldu, o zaman ne olur? Bence bunun da cevabı açık. Zira Türkiye o bölgeyi terörist unsurlardan arındırmak için elinden gelen her şeyi yapacağını çoktan ortaya koydu...

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