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Yıldırım'dan ne ziyaret

, 'de kimlik kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan şüphelinin bıçaklı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Çelik'in ailesini ziyaret etti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 19:22 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 19:41
Başbakan Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

, 'in Bornova ilçesinde kimlik kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan şüphelinin bıçaklı saldırısı sonucu şehit olan polis memuru 'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nin ardından şehit Çelik'in Şahintepe Mahallesi'ndeki evine gitti.

Başbakan Yıldırım, burada şehidin babası Ahmet ile annesi Elif Çelik ve yakınları tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette şehidin ailesine başsağlığı dileyen Yıldırım, baba Ahmet Çelik'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Yıldırım ve beraberindekiler, şehit Çelik için dua etti. Yıldırım, şehit evinden ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı de yer aldı.

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Başbakan Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret
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