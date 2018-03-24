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: ve yetkilileri bir araya geliyor

Son dakika haberi... Birleşme Bakanlığı, ve Güney Kore’ye ait iki heyetin 29 Mart’ta bir araya geleceğini duyurdu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 24.3.2018 11:18

Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barışçıl Yeniden Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son Gwon liderliğinde üç yetkiliden oluşan bir komite, 29 Mart'ta ateşkes köyü olarak da bilinen Panmunjom'da Güney Kore yetkilileriyle bir araya gelerek üst düzey görüşmeler gerçekleştirecekler.

ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Bakanlık açıklamasında konuyla ilgili, "Bu sabah Panmunjom'daki iletişim kanalları yoluyla Kuzey Kore'den Kore ile ilgili üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek için yaptığımız önerinin onayını aldık" denildi.

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Dünyada son dakika: Güney Kore ve Kuzey Kore yetkilileri bir araya geliyor
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