FETÖ yalanıyla aldatılan eşten hamle

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı olan tekstilci Hayri Uğur (57) iddialara göre eczacı Hepşen Uğur (51) ile bundan 29 yıl önce evlendi. Bir çocuk sahibi olan çift, evlilikten 8 yıl sonra bir tekstil şirketi kurdu. Bu şirket zamanla dünyaca ünlü firmalara üretim yapmaya başladı, 200 milyon liralık bir değere ulaştı.

ABD'YE BIRAKIP GELDİ

İddialara göre 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, "Benim çevrem ve arkadaşlarım FETÖ'cü, beni de öyle biliyorlar. Her an bana da bu tür suçlama ve sorgulamalar yapılabilir" söylentisi çıkaran Hayri Uğur, eşine "Tedbir almalıyız. Beni örgütten dolayı alırlarsa tüm mallarımıza el konulur. Seninle göstermelik, kâğıt üzerinde boşanalım" dedi. Boşanmanın senaryo olduğunu ve kâğıt üzerinde boşanacaklarını sanan Hepşen Uğur da geçen yıl eşi Hayri Uğur'dan anlaşmalı boşandı. Hayri Uğur, daha sonra çocukları ve boşandığı eşini de alarak ABD'ye gitti. ABD'de bir ev alan Hayri Uğur işlerini de ABD'ye taşıyacağını söyleyerek Türkiye'ye döndü. Ancak o günden sonra Hepşen Uğur, Türkiye'de olan eşine ulaşamadı. Hepşen Uğur, eşinin uzun bir süredir başka bir kadınla birlikte olduğunu ve bir ay kadar önce birlikte olduğu Z.Y. adlı kadınla evlendiğini öğrendi. Boşandığı eşinin oyununa gelen Hepşen Uğur, 14 Mart'ta soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı ve eski eşi hakkında 5 ayrı suçtan soruşturma yapılarak cezalandırılması ve kamu davası açılması için şikâyet dilekçesi verdi. Hepşen Uğur, eski eşinin "dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, sebepsiz zenginleşme, resmi belgede sahtecilik, hileli davranışlarla evlilik birliğini sonlandırma" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Hepşen Uğur, ayrıca Hayri Uğur'un malvarlığına el konulmasına ilişkin tedbir kararı verilmesini de talep etti.