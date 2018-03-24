Şişli’deki asansör kazası davasında karar

İstanbul Şişli'de 6 Eylül 2014'te 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasına ilişkin 25 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada söz alan müdahil taraf avukatlarından Yıldız İmrek, tüm sanıklar yönünden "olası kaste ölüme neden olmak" suçundan hüküm kurulmasını talep etti. Ölen işçilerden Hıdır Ali Genç'in babası Mustafa Genç de, "Bu iş kazası değil, iş cinayetidir. İnşaatta herhangi bir önlem alınmadığını herkes biliyor. Bütün sanıklardan şikayetçiyim" dedi. Sırasıyla söz alan sanıklar ise beraatlerine karar verilmesini talep etti. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç, Adem Akyıldız, Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz, Ahmet Said Demir ve Mert Çanakçı'yı 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra sanıkların suçu taksirle işlemeleri ve olayda tali kusurlu olmalarını göz önünde bulundurarak hapis cezasını 60 bin 800'er lira adli para cezasına çevirdi. Heyet, yargılanan diğer 16 sanık hakkında ise, olayda kusurları bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

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