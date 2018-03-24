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Son Dakika Haberi: şehidinin kanı yerde kalmadı

Son dakika haberi... 'ın Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında ler tarafından düzenlenen ve 1 askerin şehit olduğu hain saldırının ardından bölgede başlatılan operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 13:32

Edinilen bilgiye göre, dün İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında terör örgütü 'ya yönelik yürütülen operasyon sırasında, ormanlık alana gizlenen ler güvenlik güçlerine ateş açtı. Saldırıda Uzman Çavuş Bülent Doğan şehit oldu.

KAÇAN TERÖRİSTLER TAKİBE ALINMIŞTI

Teröristlerin hain saldırısı sonrasında bölgede başlatılan operasyonlarda kaçan teröristler takibe alındı. Güvenlik kuvvetleri takibe aldıkları teröristleri kırsal alanda kıstırıp 'teslim ol' çağrısı yaptı. Çağrıya ateşle karşılık verilmesiyle çatışma çıktı.

2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Çıkan çatışmada 2 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilirken, açılan ilk ateşte 1 asker hafif yaralandı. Yaralı asker tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.

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Son Dakika Haberi: Batman şehidinin kanı yerde kalmadı
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