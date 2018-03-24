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Trump’a savaş yanlısı danışman

ABD Başkanı Trump, ulusal güvenlik danışmanı görevini şahin kanadın savaş yanlısı isimlerinden ’a teslim etti. Bolton, Suriyeli mültecilerin ABD’ye alınmamasını savunuyor

Giriş Tarihi: 24.3.2018
Trump’a savaş yanlısı danışman

ABD Başkanı , kamuoyuyla iletişim geleneğini bozmayarak, sadece birkaç gün görevde kalan Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ın yerine, George W. Bush döneminde ABD'nin BM daimi temsilciliği görevini yapan 'ı getirdiğini dün Twitter'dan duyurdu. kaynaklarına göre 9 Nisan'da görevine başlaması gereken Bolton'un kabinedeki en üst düzey görevlerden birine getirilmesiyse, ABD'deki "savaş yanlısı" çağrıları ve "İslamofobik" söylemleriyle nedeniyle endişeye neden oldu. Ülkenin en şahin savaş yanlılarından biri olarak nitelenen Bolton, konusunda uluslararası gazetelere yazılar yazarak "İran'ın bir an önce durdurulması gerektiğini" savunmuş ve bunun yolunun "İran'ı bombalamak" olduğunu belirtmişti.

"MECBUR DEĞİLİZ"
Bolton'ın mülteciler konusundaki söylemleri de Trump'ın söylemleriyle örtüşüyor. 2015'te Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen Fox News televizyon kanalına konuşan Bolton, Suriyeli mültecilerin ABD'ye alınmaması gerektiğini söylemiş ve "Suriyeli mültecileri ülkemize alma mecburiyetimiz yok. ABD, Suriyeli mültecilerin ülkeye girişini tamamen reddetmelidir" demişti. Bush döneminde yapılan Irak işgalinin hararetli bir savunucusu olan Bolton, "Irak'ı iyi ki işgal ettik ve Saddam'ı iktidardan aldık. Bunlar, doğru kararlardı fakat 2011'de geri çekilmek kötü bir fikirdi" demişti.

ABD'DEN MENBİÇ'TE 'İMAJ DÜZELTME' ZİYARETİ
Türkiye, terör örgütleriyle mücadelesini sürdürmek için Zeytin Dalı Operasyonu'nu Menbiç'e taşımayı konuşurken, Afrin zaferi şoku içindeki ABD'li komutanlar terör örgütü /YPG'nin kontrolündeki kentte boy gösterdi. ABD'nin ile Mücadele Koalisyonu'nun Sözcüsü General James Jarrard ve beraberindeki askeri heyet kentte esnafla görüştü. ABD'li komutanlar esnafa "Suriye krizi, Cenevre'deki müzakere masasından çıkacak bir çözümle sonuçlanana dek burada bulunacağız" mesajı verdi.

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Trump’a savaş yanlısı danışman
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