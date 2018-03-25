Afrin artık tertemiz

Türk Silahlı Kuvvetleri
'nın 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 18 Mart günü kent merkezi teröristlerden temizlenen Afrin'in tüm köylerinde de denetimin sağlandığı bildirildi. Açıklamada, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 49 askerin şehit olduğu, 3 bin 740 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Güvenlik güçleri, sivillerin güvenle geri dönüşünü sağlamak için bölgede tuzaklanmış patlayıcı arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri hava ve karadan ateş altına alınan terör örgütlerinin denetimindeki belde, köy ve stratejik noktaları tek tek ele geçirdikten sonra 18 Mart günü Afrin kent merkezinde kontrolü sağlamıştı. 1 HAFTADA 98 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
TSK ve ÖSO
güçleri, dün sabah itibariyle de Afrin'in tüm belde ve köylerini terörden arındırarak özgürleştirdi. Güvenlik güçleri, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı, mayın ve bubi tuzaklarının tespit ve imhası için arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. TSK, 17-23 Mart tarihleri arasında terör ve teröristle mücadeleye yönelik haftalık bilgilendirme de yaptı. Açıklamada, Diyarbakır
, Şırnak
, Bitlis
ve Bingöl ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda da 1'i lider kadroda olmak üzere 98 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. KIZILAY'DAN 5 BİN KİŞİLİK YEMEK
Öte yandan Afrin'de devam eden insani yardım çalışmaları kapsamında Kızılay
, ilçe merkezinde 5 bin kişilik sıcak yemek dağıttı. Alınan güvenlik tedbirlerinin ardından Kızılay'ın mobil mutfağı ilçe merkezine kuruldu. Sıcak yemeklerini alan halk yetkililere teşekkür etti. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da, Kızılay'ın ve diğer sivil toplum kuruluşlarının AFAD
koordinasyonunda bölgeye bir seferberlik başlattığını kaydetti.