AİHM’den FETÖ’ye ‘ret’ tokadı

Mahkemenin, geçen yıl ret kararı verdiği 30 bin 63 başvurunun çoğunluğunu FETÖ mensuplarının yaptığı müracaatlar oluşturdu. AİHM, 2017'de karara bağladığı 31 bin 54 başvurudan 99'unda ihlale hükmetti.

DAYANAKTAN YOKSUN

AİHM, FETÖ tutuklusu eski hakim Ayhan Bora'nın da tecrit amacıyla tek kişilik hücrede tutulduğunu ileri sürdüğü başvuruyu da "açıkça dayanaktan yoksun olduğu ve iç hukuk yollarının tüketilmediği" gerekçesiyle kabul edilemez buldu.

KABUL EDİLEMEZ

AİHM tarafından "25 Aralık darbeye teşebbüs" davası sanıklarından eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın başvurusu kabul edilemez bulundu. 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği" iddiasıyla açılan davanın sanıklarından Saygılı, 4 Eylül 2014'te tutuklanmasını ve basında hakkında çıkan haberlerle ilgili savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmesini AİHM'e taşımıştı.

EMSAL NİTELİĞİNDE...

AİHM, meslekten ihraç edilen FETÖ mensuplarına yönelik de emsal niteliğinde bir karara imza attı. Mahkeme, ihraç edilen öğretmen Gökhan Köksal'ın mesleğe iadesini talep ettiği başvurusunu reddetti. Meslekten ihraç edilenlerin başvurularında Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu adres gösteren AİHM'nin, ret kararları verdikleri arasında bu yönde yapılan başvurular da bulundu.

O DA YER ALDI

Reddedilenler arasında CHP'nin anayasa değişikliğine yönelik halk oylamasının iptaliyle ilgili başvurusu ile başörtülü öğrencilerin üniversiteye girmelerini engelleyen Esat Rennan Pekünlü'nün, hakkında verilen hapis cezasına ilişkin başvurusu da yer aldı.