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Avcı, iddiasının arkasında duramadı

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018
Avcı, iddiasının arkasında duramadı

Eski Emniyet Müdürü , Cumhuriyet Başsavcılığı'nda tanık sıfatıyla verdiği ifadeyle kendini yalanladı. Avcı, Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin rüşvet karşılığı serbest bırakıldığını iddia ederek "Hiç tereddüt yok. Rüşvetle serbest kalanlar var, yaygınlaşıyor. Hiç kimse söylemiyorsa bana gelin ben söyleyeyim" demişti. Başsavcılık da bu açıklamaların ardından soruşturma açtı ve Avcı'yı tanık sıfatıyla dinledi. Ancak Avcı ifadesinde "Ben an itibariyle soruşturma işlemlerine çok faydalı olabilecek verilere sahip değilim" dedi. Avcı, bu ifadeyle televizyonda yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını açıkça dile getirdi.

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Avcı, iddiasının arkasında duramadı
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