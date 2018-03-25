Babasını, elindeki oyuncak bebekle cennete uğurladı

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 23 Ocak'ta şehit düşen ve naşına önceki gün ulaşılan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta
dün Ankara
'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 2.5 yaşında kızı Miray da yakınlarının kucağında, babasının son yolculuğuna uğurlanışına tanıklık etti. Şehit Usta için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Şehidin eşi Saide, annesi Sevim ve babası Canpolat Usta ile diğer aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Şehit üsteğmenin cenazesi kılınan namazın ardından askerlerin omzunda top arabasına alındı. Şehidin babası da tabuta omuz verdi. Şehidin 2.5 yaşında kızı Miray da elinde oyuncak bebeği, yakınlarının kucağında, babasına veda etti. Oğuz Kaan Usta'nın cenazesi Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar
, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık
, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.