Bakan Albayrak: Afrin'de ele geçirilen silahların hangi ülkelere ait olduğunu görüyoruz değil mi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Afrin'de Türkiye bir avuç çapulcu terör örgütüne karşı mı savaşıyor? O tünellerde yakalanan silahların, ele geçirilen silahların hangi ülkelere ait olduğunu görüyoruz değil mi? Türkiye artık PKK, PYD, YPG, FETÖ, DEAŞ, hangisi olursa olsun terör örgütleriyle değil, bunların arkasındaki güçlerle de bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi veriyor." dedi.





Albayrak, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon 6. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, yaklaşık üç aydır çok sayıda kongrenin büyük coşkuyla gerçekleştirildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı kongrelerde ise ayrı bir heyecan ve coşkuya tanıklık ettiklerini söyledi.

Kongrelerin büyük heyecan yaşattığını ve yeni bir ruhun tazelenmesi noktasında önemli olduğunu belirten Albayrak, "Başka partiler için, başka siyasi oluşumlar için rekabet, hırs, haset, kırgınlık, kavga manası ifade etse de AK Parti için yeniden bir dirilişin, yeniden bir paylaşmanın vesilesi olduğu günler olur. Bugünkü kongremiz bu manada 2019'a giderken Trabzon'um için, Trabzon'umuz için güzel bir başlangıç olacak." diye konuştu.



Albayrak, tarihi günlerden geçildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"15 yıldır Türkiye olarak biz fiili bir savaş içerisindeyiz. İşte Suriye, Irak, Türkiye olarak bir savaş içerisindeyiz. Ben artık diyorum ki Afrin'le birlikte Türkiye artık resmi bir savaşın içinde. Sınır ötesinde yaptığı operasyonla resmi bir savaşla karşı karşıya. 100 sene önce ecdadın mücadele ettiği bu Kurtuluş Savaşı'ndan çok daha çevik ve çetin bir Kurtuluş Savaşı ile karşı karşıya. İzliyoruz değil mi? Afrin'de Türkiye bir avuç çapulcu terör örgütüne karşı mı savaşıyor? O tünellerde yakalanan silahların, ele geçirilen silahların hangi ülkelere ait olduğunu görüyoruz değil mi? Türkiye artık PKK, PYD, YPG, FETÖ, DEAŞ, hangisi olursa olsun terör örgütleriyle değil, bunların arkasındaki güçlerle de bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi veriyor."





Partililere, "Türkiye olarak bu çevik ve çetin Kurtuluş Savaşı mücadelesinde, Türkiye'nin başındaki Başkomutanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu mücadelede Trabzon olarak yanında durmaya var mıyız?" sorusunu yönelten Albayrak, aldığı "Evet" cevabı üzerine, şunları kaydetti:

"Elhamdülillah. İşte bu şuur ve aşkla inşallah bu kurtuluş mücadelesinin en kritik tarihlerinden bir tanesi olacak olan 2019 seçimlerinde de AK Parti teşkilatı olarak inşallah ülkemizin ve milletimizin Trabzon olarak yüzünü ağartacak bir seçim sonucu için bugün yenilenen, güçlenen teşkilatımızla inşallah Trabzon'umuzu 61'ler diyorduk, artık 61'leri aştık 65-70, daha ötesine taşıyacak seçim zaferi için Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'yi yukarılara taşımaya var mıyız?"