Bakanlıktan kritik Çiftlik bank açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Uruguay'a da bir sahtekar kaçtı biliyorsunuz. Onun da ensesindeyiz. Milletimizi dolandırıp kaçmak yok. Öyle 'Darbe yaptım, yurt dışına kaçtım, terör eyleminde bulundum kaçtım' yok. Tüm hainlerin ensesindeyiz. Dış politikamızın en önemli unsurlarından bir tanesi de bu." dedi.

Çavuşoğlu, partisinin Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Siyaset Akademisi dersinde yaptığı konuşmada, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Latin Amerika ülkelerinde de büyükelçilikler açacaklarını söyledi.

Büyükelçilik açma sırasının Uruguay'da olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Uruguay'a da bir sahtekar kaçtı biliyorsunuz. Onun da ensesindeyiz. Milletimizi dolandırıp kaçmak yok. Öyle 'Darbe yaptım, yurt dışına kaçtım, terör eyleminde bulundum kaçtım' yok. Tüm hainlerin ensesindeyiz. Dış politikamızın en önemli unsurlarından bir tanesi de bu." diye konuştu.

"TÜM DÜNYAYI KORKUTMUŞLAR"

Çavuşoğlu, FETÖ ile mücadelede, FETÖ'cülerin birçoğunu Türkiye'ye getirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bazı ülkeler rica ediyor açıklamıyoruz. Tüm dünyayı korkutmuşlar, düşünün. Ya da FETÖ'yü himaye edenler o ülkelere baskı yapıyor. Ondan da korkuyorlar. FETÖ 166 civarında ülkede faaliyet yapıyor. Siz tek başına mı yaptığını zannediyorsunuz? Onların okullarında hangi ülkelerin ajanları öğretmen olarak çalışır biliyoruz ama bizim için arkasında kim olduğu önemli değil. Hainlerin ensesindeyiz. Milletimize sözümüz var. Nerede olursa olsun onlara rahat yok, onlardan hesap soracağız, soruyoruz Allah'ın izniyle."

"SADECE SERT GÜCÜNÜZÜ GÖSTERMEK YETMEZ"



Türkiye olarak insani dış politikaya öncelik verdiklerini, bu çerçevede dünyanın her yerine insani yardım ulaştırdıklarını, hangi ülkede bir afet varsa oraya ilk Kızılay ve AFAD'ın gittiğini anlatan Çavuşoğlu, bu alanda ABD'den sonra ikinci ülke konumunda olduklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"ABD, 6.3 milyar dolar harcadı, biz 6 milyar dolar insani yardım için para harcadık. Bir yılda 6 milyar dolardan bahsediyoruz. 17-18-19 sene önce IMF'den 1 milyar dolar borç alabiliyor muyduk? 500 milyonu aldığımız zaman 'kurtulduk' diye manşetler atılıyordu. Onu da alabilmek için IMF'nin önünde bir hafta, 10 gün kamp kuruyorduk. Herkese yalvarıyorduk. Ama bugün sadece 1 senede 6 milyar dolar insani ve kalkınma yardımlarında bulunuyoruz. Bu benim rakamlarım değil. Uluslararası kuruluşların yaptığı açıklama. Milli gelire göre ise açık ara dünyada birinciyiz. Bize en yakın ülkeyi 2'ye katlamışız.

Eğer dış politikada söz sahibi olmak istiyorsanız sadece sert gücünüzü göstermek yetmez, yumuşak güç dediğimiz, herkesin saygı duyduğu özelliklerinizle, kurumlarımızla da dünyada söz sahibi olursanız o zaman size hem saygı duyulur hem de gittiğiniz yerlerde kalıcı olursunuz."

FETÖ'NÜN GİZLİ AMAÇLARI



Türkiye'nin eğitim ve kültürde de dünya genelinde var olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin bugün dünyada 40 merkez açtığını bildirdi.

Türkiye Maarif Vakfının da bu süreçte etkin bir rol üstlendiğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Maarif Vakfının iki faydası var. Birincisi FETÖ'yü ülkesinden defetmek isteyen ülkelerdeki okulları devralarak... Çünkü o okullarda okuyan çocuklar var. Onlar, aileleri ne olacak? Biz de istemeyiz o çocukların mağdur olmasını. Bizim derdimiz oradaki çocuklar, aileleri değil ki. İlkokul çocuğunun ne günahı var? O ülkedeki diğer eğitim kurumlarına göre daha iyi olduğu için herkes oraya gönderiyor. FETÖ'nün orada başka gizli amacı var. Orada zeki çocuklara burs veriyor, elitlerin çocuklarını alıyor, eğitiyor sonra Türkiye'de olduğu gibi onları sistemin içine, devlet kurumlarına sızdırıyor, oralarda kontrol ettiriyor.

Bizim Orta Asya'da kardeş ülkelerimiz de var, bazılarını tamamen ele geçirmişler maalesef. İstedikleri zaman orada yönetimi devralıyorlar. Bu kardeşlerimiz ilk söylediğimizde kızdılar, alındılar ama baş başa görüşmelerimizde bunu kabul ediyorlar, itiraf ediyorlar. Çok vahim."

Türk Maarif Vakfının sadece bu okulları devralmadığını, artık dünyanın her yerinde Türk okulları açarak eğitimde de dünyada önemli bir aktör olmaya başladığını vurgulayan Çavuşoğlu, bunun dışında Avrupa'da imamların eğitimi için ilahiyat fakülteleri açmaya başladıklarını söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ DÜŞMAN OLARAK GÖRÜYORSAN RAHATSIZ OLURSUN"



"Türkiye'nin dünyada bu kadar saygın olmaya başlaması, dünyada söz sahibi olması, artık doğruya doğru, yanlışa yanlış demesi, dayatmaları kabul etmemesi, kim ne derse desin inandığı yolda yürümesi birçok ülkeyi de rahatsız ediyor." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok ülke derken belli kesimlerdeki ülkelerden bahsediyorum. Onlara buradan söylüyoruz; hazmetme kapasitenizi genişletin, rahat edersiniz. Türkiye'yi düşman olarak görüyorsan rahatsız olursun. Dost olarak görüyorsan niye rahatsız olasın? Birçok ülke rahatsız olmuyor, Afrika'daki ülkeler, Asya'daki ülkeler niye rahatsız olmuyor? Rahatsız olanlar batıda patronluk taslamayı alışkanlık haline getirmiş olanlar. Yarın Cumhurbaşkanımız ile AB zirvemiz var. Bizim Avrupa ile AB ile bir sorunumuz yok. Bizim hiç kimseyle sorunumuz yok. Biz çifte standarda, iki yüzlülüğe, dayatmaya, tepeden bakanlara karşıyız. Bizimle konuşmak istiyorsanız göz hizasında konuşacaksınız, yukarıdan konuşmayacaksınız. Biz Avrupa kıtasının bir parçasıyız. Avrupa'nın kötülüğünü de istemeyiz. Ama Türkiye'nin Avrupa kıtasına katkılarını görmezden gelirseniz olmaz."

Konuşmasının ardından dersin basına kapalı bölümünde Bakan Çavuşoğlu, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bazı AK Parti milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile çok sayıda partili katıldı.

Bu arada Çavuşoğlu, program öncesinde geçen cuma günü babası vefat eden AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'un evine giderek taziyede bulundu.?

Dersin ardından Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti.