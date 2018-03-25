Beyin takımı sahte kimliklerle yakalandı

Tekirdağ'da, örgütü yeniden canlandırmaya çalışan 4 şüpheli, saklandıkları gaybubet evinde yakalandı. Üzerinden Hasan Vatansever adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Mustafa Halit Ş'nin, örgütün Türkiye emniyet yapılanmasından sorumlu Süleyman Sargın'ın sekreterliğini yaptığı, tüm polis okullarının sorumlusu Malatya emniyet imamı olduğu ve ByLock kullandığı belirlendi.

TÜMÜ SAHTE KİMLİKLİ

Üzerinden Meltem Vatansever adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan eşi Ayşe Ş'nin de daha önce Malatya Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda çalıştığı, üzerinden Hatip Kaya adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan İlhan K'nin ABD'de yaşayan kayınbiraderi Hakan A'nın üzerine kayıtlı cep telefonuyla ByLock kullandığı tespit edildi. Hakan A.'nın eşi İlksen K'nın üzerinden de Ayşe Kaya adına düzenlenmiş sahte kimlik fotokopisi çıktığı belirlendi.