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Beyin takımı sahte kimliklerle yakalandı

ABDULLAH YALÇIN / SABAH TAHİR AŞKIN KISACIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018

'da, örgütü yeniden canlandırmaya çalışan 4 şüpheli, saklandıkları gaybubet evinde yakalandı. Üzerinden Hasan Vatansever adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Mustafa Halit Ş'nin, örgütün emniyet yapılanmasından sorumlu Süleyman Sargın'ın sekreterliğini yaptığı, tüm polis okullarının sorumlusu emniyet imamı olduğu ve kullandığı belirlendi.

TÜMÜ SAHTE KİMLİKLİ
Üzerinden Meltem Vatansever adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan eşi Ayşe Ş'nin de daha önce Malatya Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda çalıştığı, üzerinden Hatip Kaya adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan İlhan K'nin ABD'de yaşayan kayınbiraderi Hakan A'nın üzerine kayıtlı cep telefonuyla ByLock kullandığı tespit edildi. Hakan A.'nın eşi İlksen K'nın üzerinden de adına düzenlenmiş sahte kimlik fotokopisi çıktığı belirlendi.

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Beyin takımı sahte kimliklerle yakalandı
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