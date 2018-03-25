İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlere söylemiştik kardeşlerim. Uzun ince bir yoldayız. Durmak yok yola devam dedik. Biz bu hak yolda son nefesimize kadar yürüyeceğiz. Bize bu yakışır. Ak kadrolar, dağ taş demediler, ne yapılması gerekiyorsa yaptılar. Milletimize hizmete devam edeceğiz. Çünkü biz bu yola baş koyduk. Bunlar için varız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da vatandaşlara hitap etti



Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayacağız. Tüm Karadeniz'i kalkındıracağız. Daha neler olacak neler. Allah'ın izniyle biz bunları yaparız. Niye? Çünkü biz buna inanıyoruz. İnanç öyle bir şeydir ki, tekeden süt bile çıkartır. İnsanlarımızı ayırt etmeyeceğiz. Herkese eşit yaklaşacağız. Çünkü biz böyle bir kültüre sahibiz. Bu ülke tek vatandır. Ülkemizi böldürmeyeceğiz. PKK'sı falan bizi bölmeye çalıştı. Ama biz onları açtıkları çukurlara gömdük. Suriye'ye kaçtılar kovaladık. Fırat Kalkanı'nda kovaladık. Afrin'de de kovaladık gördünüz.



- Teröristlerin inlerine gireceğiz dedik. Girdik mi? Girdik. Onları oraya gömdük mü? Gömdük.

- 3 bin 700'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. Bu millete ihanet edeni affetmeyiz.



AMERİKA'YA KADAR KOVALAYACAĞIZ



Yok paralel devletmiş bilmem ne… Hepsini bozguna uğrattık. Amerika'ya, Pensilvanya'ya kaçtılar. Ama onları Amerika'ya kadar kovalayacağız. Çünkü onlar bu milleti bölmeye, yok etmeye çalıştı. Ama başaramadılar. Millet onların oyununu bozdu. Bu mücadelemizde çok kararlıyız. Mücadelemize milletimizle devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi gönülden selamlıyorum.