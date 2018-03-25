FETÖ’nün şantaj arşivi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) kendisinden olmayanları sindirmek için kullandığı gizli çekimlerden oluşan şantaj görüntülerinin yer aldığı arşiv, Genelkurmay Çatı Davası'nın sanıklarının ev ve iş yerlerinde bulundu. Telefon, bilgisayar, CD ve taşınabilir bellekleri inceleyen adli bilişim uzmanları, soruşturma konusuyla ilgili bilgileri, davanın görüldüğü Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Uluslararası adli bilişim standartlarına uygun tekniklerle incelenen materyallerde, FETÖ'ye ait çok sayıda doküman, fişleme belgeleri, darbe girişimine yönelik içerikler ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatlarına ulaşıldı. Bunların arasında örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde önemli konumdaki general ve subaylara ait olduğu belirlenen gizli çekim yöntemiyle elde ettiği özel görüntü ve ses kayıtları da yer aldı.

TASFİYE İÇİN KULLANDILAR

Adli bilişim uzmanlarının tespitine göre, örgüt kendisinden olmayan ve bu yapıdaki kişilere karşı isimlere şantaj yapmak için bu görüntü ve ses kayıtlarını kullandı. Bu şekilde komuta kademesine kendi mensuplarını yerleştirmek isteyen FETÖ'nün, bazı TSK mensuplarının yanına kendilerine rakip gördüğü üst düzey isimleri de ekleyerek terfilere yön verdiği belirtildi. Örgütün bu yöntemle çok sayıda rütbeliyi saf dışı bıraktığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığında kritik görevde olan Korgeneral N.D'nin bu şekilde istifaya zorlandığı belirtildi.

ÇOĞU KARARGÂH İÇİNDEKİ HAİNLER

Şantaj yapılan isimlerle görüntülenen kadınların örgüt tarafından seçildiği, bu görüntülerin bir kısmının Genelkurmay Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Müdürlüğü'ne bağlı bilgisayarda bulunduğu ifade edildi. Bu birimde görev yapanların önemli bir kısmı Genelkurmay "Çatı Davası'nın" sanıkları arasında yer alıyor. Ankara'da görülen "Çatı Davası'nda", darbe girişimi sırasında Genel Kurmay Başkanlığı'nı işgal eden, vatandaşlara kurşun yağdırıp, komutanların derdest edilmesi olaylarına karışan çoğu üst rütbeli hain yargılanıyor.

FETÖ'CÜ YARBAYDAN ÇIKAN GÖRÜNTÜLER

İzmir "Askeri Casusluk" kumpas davasının sanıklarına ait ses kayıtları ve görüntülerin bir kısmı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı Bilgi Güvenlik Şubesi'nde görevli sanık eski Yarbay Hüseyin Yıldırım'da ele geçirildi. Sanık Yıldırım'da, Balyoz davasından 16 yıl hapis cezası alan ardından 2015'te beraat eden emekli Korgeneral T.Ö'ye ait olduğu iddia edilen illegal yöntemlerle elde edilen ses kaydı da bulundu.

SES KAYITLARI DA FETÖ'CÜ YÜZBAŞIDAN

Darbe girişiminden 2 ay önce Genelkurmay Başkanlığı'na atanan bilgi işlem personeli sanık eski Yüzbaşı Ali Çakır'da ise FETÖ'nün yurt dışından yayın yapan haber siteleri ile sosyal medya hesaplarından Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmak için paylaşılan çok sayıda ses kaydı ve doküman ele geçirildi.

KARARGÂHTA YÜZLERCE UYGUNSUZ VİDEO

Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'nda el konulan delil niteliğindeki dijital materyallerden bazılarının kime ait olduğu tespit edilemedi. Bunlar arasında yer alan bir sabit diskte onlarca uygunsuz görüntü ve aynı içeriğe sahip yüzlerce fotoğraf bulunduğu belirlendi. Balyoz davası sanıklarından emekli Tümgeneral A.G.'nin çocuklarına ilişkin uygunsunuz değerlendirmelerinin yapıldığı yazı ve görüntüler ise darbe girişiminden önce Genelkurmay Personel Başkanlığı'nda görevli sanık eski Binbaşı Yusuf Akdemir'de ele geçirildi.