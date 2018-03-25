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Herkes üniversiteye girebilecek

’nde fahri doktora unvanı verilen Yıldırım, “Ortaöğretim ve liselerden çıkan herkes üniversiteye girebilecek” dedi

TÜLAY CANBOLAT Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018
Herkes üniversiteye girebilecek

'a, Gaziantep 'nde gerçekleştirilen Akademik Ödül töreninde fahri doktora ünvanı verildi. Yıldırım, Hasan Kalyoncu Üniversitesi gibi genç üniversiteleri ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Vakıf üniversitelerinde ilk. Patent başvurusu endüstri ve işbirliği öğretim görevlerini yayın sayıları bakımından oldukça çarpıcı ilerlemeleri görüyoruz" dedi. Yıldırım, üniversitelerin kapasitesinin, lise mezunlarından daha fazla olacağını söyleyerek, kısa süre içinde ortaoğretim ve liselerden çıkan herkesin üniversiteye girebileceğini belirtti. Törende konuşan üniversite mütevelli heyeti başkanı , "Bu tören bizim için çok özel çünkü burası patent uygulamalar üreten, ülkemizi dünyaya açan marka kurum haline gelmiştir. Bizler uluslararası alanda tanınmış üniversiteler arasında yol almaya ve 2023 hedeflerine uygun bir bilim yuvası hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

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