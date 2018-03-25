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'lar tespit etti, SİHA'lar yerle bir etti

'ın Haftanin bölgesinde tespit edilen 'lı terörist grubuna S ile yapılan müdahalede 3 terörist etkisiz hale getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018 23:16
İHA'lar tespit etti, SİHA'lar yerle bir etti

'ın Haftanin bölgesindeki 'lı terörist gruba Silahlı (S) ile yapılan müdahalede 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23. Piyade Tugay Komutanlığı 48. Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alanının güneyinde Irak sınırının 5 kilometre içerisinde Haftanin bölgesindeki sözde Bektorya eğitim kampı mevkisinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir sığınakta 4 PKK'lı terörist tespit edildi.

Topçu atışı ile desteklenen operasyon sonucunda bölgeye sevk edilen SİHA ile sığınak içinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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İHA'lar tespit etti, SİHA'lar yerle bir etti
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