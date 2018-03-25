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, şehitleri için ağladı

ALİ ALTUNDAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018
Kayseri, şehitleri için ağladı
Zeytin Dalı Harekâtı'nın 4'üncü günü şehit olan ve cenazesi 58 gün sonra bulunan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ile kırsalında önceki gün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bülent Doğan (47) 'de birlikte son yolculuklarına uğurlandı. Mehmet Muratdağı'nı parkasını giyerek karşılayan eşi Birgül Muratdağı, tabuta sarılıp ağladı. Cenazeye Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da katıldı. 2 şehit, ikindi namazını müteakip düzenlenen törenin ardından, Kartal Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI
Bu arada Batman'da önceki gün Uzman Çavuş Bülent Doğan'ı şehit eden 2 terörist, dün etkisiz hale getirildi. Aynı operasyonda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin ise kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde tkurtarılamayarak şehit düştü.
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Kayseri, şehitleri için ağladı
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