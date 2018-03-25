Orgeneral Akar: Bunların arkasında bir devlet aklı var

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
, "Belirlenen çizginin batısındaki alanda 3-5 köy kaldı. Dolayısıyla bir bütün halinde Afrin'in kontrolü sağlanmış olacak" dedi. Orgeneral Akar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK
) Konferans Salonu'nda, "Türkiye ve Dünya Güvenlik Politikaları ve Eğitim" konulu konferans verdi. Akar Afrin'de terör örgütlerinin koruganlarına ilişkin, "Bir devlet aklı, bir mühendislik hizmeti olmadan, bunların tek başlarına böyle bir şey yapmalarına imkân yok" şeklinde konuştu. Operasyondaki sivil hassasiyetine de değinen Genelkurmay Başkanı, Afrin'de 3 katlı bir binanın birinci katının teröristlere, üçüncü katın ise 12 çocuklu bir aileye ait olduğunu anlayınca binayı tahrip etmeden bir formül geliştirdiklerini anlattı. Org. Hulusi Akar, şehit uzman çavuşlar Mehmet Muratdağı ve Bülent Doğan'ın Kayseri'deki ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Akar, "Şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını göreceksiniz" dedi.