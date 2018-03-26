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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Varna'da 'ye çıkışı

- Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı , aile fotoğrafı çekiminden sonra yapılan liderler açıklamasında AB’ye uyarılarda bulundu. Erdoğan, “Türkiye bölgede kilit aktördür. AB konusunda adil bir tutum takınmadığı sürece anlaşmamız mümkün değildir.” dedi.

Giriş Tarihi: 26.3.2018 22:21 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 22:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Varna'da AB'ye Kıbrıs çıkışı

Varna'da gerçekleştirilen - Zirvesinin ardından liderler, ortak bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı , burada yaptığı konuşmada konusunda da önemli açıklamalar yaparak AB'ye uyarılarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı , AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Erdoğan'ın konuşmasını büyük bir dikkatle dinledi.

"AB, ADİL BİR TUTUM TAKINMALIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bölgede kilit aktördür. AB konusunda adil bir tutum takınmadığı sürece anlaşmamız mümkün değildir" dedi. Erdoğan şöyle konuştu:

"Kıbrıs meselesinin seyrinden bağımsız olarak, adanın etrafındaki doğal kaynaklara dair karar alma mekanizmalarına Kıbrıslı Türklerin eşit olarak dahil edilmesi uluslararası hukukun gereğidir.

Türkiye’li veya Türkiye’siz AB’nin geleceği

Varna'dan AB ülkelerine seslenmek istiyorum; Gelin, ortak coğrafyamız olan Balkanlar'da istikrar ve refahın sağlanması yönünde birlikte çalışalım. Gelin, , , , , , Rohingya, Afrika gibi uluslararası konularda işbirliğimizi derinleştirelim. Gelin, güçlü, müreffeh ve istikrar abidesi Avrupa'yı hep birlikte inşa edelim."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Varna'da AB'ye Kıbrıs çıkışı
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