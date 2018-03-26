İşte Afrin’deki kadın teröristlerin şifreleri

Afrin
'de teröristlerin terk ederek kaçtıkları bir sığınakta bulunan ve 'Asmin
' kod adlı bir kadın teröriste ait olduğu düşünülen flash bellekte, örgütün kadın yapılanması YPJ
ile ilgili önemli bilgiler ele geçirildi. Afrin bölgesinde örgütün 12 tabur kurduğu ve buralarda 1700 kadın teröristin eğitildiği ortaya çıktı. PYD/YPG'nin Afrin şehir merkezindeki 13 mahalle ve 35 köyde YPJ merkezi açtığı, Kamışlı-Afrin-Kobani'de ise yine kadınlardan oluşan şehir içi örgüt kurduğu belirlendi. 'Asmin' kod adlı kadın terörist, hatıra defteri gibi de kullandığı hafıza kartında, PKK'daki bir kadın teröristin örgüt içinde aşk yüzünden infaz edildiği ancak Kandil'in bu infazı Türk askerinin üzerine attığı yazılmış. Kadın terörist örgüte katılan kadın militanlar içinse şu yorumu yaptı: "Gözüm onları hiç tutmadı. Bir elinde silah öteki elinde votka şişesi. İngiliz Hevin kodunu kullanan kadın. Ondan ne gerilla olur ne de o savaşmasını bilir. Bir elinde ayna öteki elinde ruj. Sürekli saçlarıyla ilgileniyor. Sanki burası film seti."