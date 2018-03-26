Muhsin Yazıcıoğlu dualarla anıldı

Kahramanmaraş
'ın Göksun ilçesi yakınında helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle birlikte hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP
) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu
, vefatının 9. yılında Ankara'da Taceddin Dergâhı'ndaki mezarı başında anıldı.
Anma törenine, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve yakınlarının yanı sıra, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
, Alperen Ocakları mensupları, partililer ve sevenleri katıldı. Yazıcıoğlu'nun, darbelerin olmadığı bir Türkiye hayal ettiğini belirten Destici, 1971 muhtırası, 1980 ve 28 Şubat darbelerine karşı direndiğini ve karşı geldiğini söyledi. Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrine kırmızı- beyaz karanfiller bıraktı.