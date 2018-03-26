Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Muhsin Yazıcıoğlu dualarla anıldı

dualarla anıldı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018
Muhsin Yazıcıoğlu dualarla anıldı
'ın Göksun ilçesi yakınında helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle birlikte hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin () Kurucu Genel Başkanı , vefatının 9. yılında Ankara'da Taceddin Dergâhı'ndaki mezarı başında anıldı.
Anma törenine, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve yakınlarının yanı sıra, BBP Genel Başkanı , Alperen Ocakları mensupları, partililer ve sevenleri katıldı. Yazıcıoğlu'nun, darbelerin olmadığı bir Türkiye hayal ettiğini belirten Destici, 1971 muhtırası, 1980 ve 28 Şubat darbelerine karşı direndiğini ve karşı geldiğini söyledi. Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrine kırmızı- beyaz karanfiller bıraktı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Muhsin Yazıcıoğlu dualarla anıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN