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Ölüm baronları firarda

Afrin’de hezimete uğrayan terör örgütünün elebaşları, ’a operasyon sinyali de gelince soluğu Suriye ve İran’da aldı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018
Ölüm baronları firarda
Devletin zirvesinin 'a operasyon sinyali vermesinin ardından PKK'nın ölüm baronlarının Kandil'i terk edip, Suriye ve İran'daki kamplara saklandıkları belirlendi. YPG'nin Afrin'de ağır kayıplar vermesi ve örgüt baronlarının Kandil'den kaçması PKK'da paniğe neden oldu. 22 Şubat'ta Menbiç'ten Afrin'e giden PKK bayraklarının asılı olduğu 40 araçlık konvoy Zinara köyü kırsalında vuruldu. Bölgedeki yerel kaynakların kaydettiği telsiz konuşmalarına göre PKK'nın elebaşı 'Cemal' kod adlı da peşlerinden Afrin'e gidecekti. Ancak konvoyun vurulduğu haberi üzerine PYD/YPG'nin Suriye'deki Kefer Cenne kampında bulunan Murat Karayılan korumalarıyla birlikte dağ yollarından Suriye'nin Haseke kentine kaçtı.

DİĞERLERİ İRAN'A KAÇTI
Kandil'deki diğer örgüt elebaşları ve 'ın da korkuya kapılıp, önce kamp alanlarında cep telefonu görüşmelerini yasakladığı ardından da kaçtığı öğrenildi. Cemil Bayık'ın Kandil'i terk ederek İran topraklarındaki Dambat kamp alanına, Duran Kalkan'ın ise İran sınırında bulunan Helgort Dağı ile Süleymaniye arasındaki kamp bölgesine kaçtığı bilgisine ulaşıldı.
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Ölüm baronları firarda
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