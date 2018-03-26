Ölüm baronları firarda

Devletin zirvesinin Kuzey Irak
'a operasyon sinyali vermesinin ardından PKK'nın ölüm baronlarının Kandil'i terk edip, Suriye ve İran'daki kamplara saklandıkları belirlendi. YPG'nin Afrin'de ağır kayıplar vermesi ve örgüt baronlarının Kandil'den kaçması PKK'da paniğe neden oldu. 22 Şubat'ta Menbiç'ten Afrin'e giden PKK bayraklarının asılı olduğu 40 araçlık konvoy Zinara köyü kırsalında vuruldu. Bölgedeki yerel kaynakların kaydettiği telsiz konuşmalarına göre PKK'nın elebaşı 'Cemal' kod adlı Murat Karayılan
da peşlerinden Afrin'e gidecekti. Ancak konvoyun vurulduğu haberi üzerine PYD/YPG'nin Suriye'deki Kefer Cenne kampında bulunan Murat Karayılan korumalarıyla birlikte dağ yollarından Suriye'nin Haseke kentine kaçtı. DİĞERLERİ İRAN'A KAÇTI
Kandil'deki diğer örgüt elebaşları Cemil Bayık
ve Duran Kalkan
'ın da korkuya kapılıp, önce kamp alanlarında cep telefonu görüşmelerini yasakladığı ardından da kaçtığı öğrenildi. Cemil Bayık'ın Kandil'i terk ederek İran topraklarındaki Dambat kamp alanına, Duran Kalkan'ın ise İran sınırında bulunan Helgort Dağı ile Süleymaniye arasındaki kamp bölgesine kaçtığı bilgisine ulaşıldı.